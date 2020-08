Un détenu jette de l'huile bouillante sur un surveillant de la prison de Tarascon

Une violente agression a eu lieu au sein du centre pénitentiaire de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ce jeudi en fin de matinée. Lors de la distribution des repas, à l'ouverture de sa cellule un détenu a jeté de l'huile bouillante sur un surveillant pénitentiaire. Le surveillant a été brûlé principalement au visage et sur le torse. L'agent d'étage est aussitôt intervenu mais il a été blessé en se fracturant l'arcade sourcilière, apparemment en glissant sur l'huile.

Une source proche précise que le premier surveillant souffre de brûlures au second degré, très majoritairement superficielles, au niveau du visage, de l'épaule et du torse. Il a été hospitalisé à Marseille. Le détenu a été immédiatement placé en garde à vue, souligne l'administration pénitentiaire. On ignore les motivations de son geste. Le syndicat Force Ouvrière demande des sanctions pénales et disciplinaires à l'encontre du détenu ainsi que son transfert.