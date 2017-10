Un détenu oublié dans une pièce de la prison de Valence pendant plus de 14 heures

Des surveillants de la prison de Valence ont oublié pendant plus de 14 heures un détenu le 21 septembre dernier. Il sortait du parloir. Son avocat a porté plainte pour "délaissement".

"Il est resté sans eau, privé de nourriture et de toilette dans une pièce aussi grande que le sas entre deux wagons de trains" raconte l’avocat Ivan Flaud. Il est 16 heures quand la rencontre avec ses parents se termine. Le détenu, d'une quarantaine d'années, veut retourner dans sa cellule et attend les surveillants. Il ne devait rester qu'un quart d'heure, il patientera plus de 14 heures.

"On me l’aurait raconté comme ça, je ne l’aurais jamais cru. De mémoire d’avocat, ce n’est jamais arrivé." Me Ivan Flaud.

Selon l'avocat : "Il a tapé sur la porte pendant des heures et des heures. Et puis à un moment donné, il s’est assis sur le seul banc de la pièce. Un banc en ciment". "Ce n'est que le lendemain matin à 6h30 que les surveillants remarquent l'absence du détenu dans sa cellule."

Un acte de malveillance ?

Pour Me Ivan Flaud, le personnel pénitentiaire aurait dû s'apercevoir la veille de l’absence du prisonnier. Le soir, un repas est servi aux détenus, et leur présence doit être vérifiée.

L'avocat Ivan Flaud a écrit une lettre à la Garde des Sceaux. © Radio France - Victor Vasseur

Sylvain Royère est surveillant à la prison de Valence et délégué du syndicat UNSA justice. Il l’affirme, ce n'est pas un acte délibéré : "Les agents n’ont pas fait exprès de laisser le détenu toute la nuit. Ils ont oublié. C’est un homme qui ne posait aucun problème."

L'avocat un écrit une lettre à la Garde des Sceaux. Une enquête administrative est en cours au centre pénitentiaire de Valence.