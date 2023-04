Un détenu reçoit trois coups de couteau lors d'une bagarre à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone

Une bagarre a éclaté entre trois détenus à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ce samedi après-midi, vers 15 h 45, lors de la sortie en promenade. Trois coups de couteau ont été donnés dans le dos de l'un des prisonniers, âgé de 27 ans. La lame qui mesure 10 à 15 centimètres est d'ailleurs restée plantée dans sa peau et il a été amené à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier dans cet état. Les deux autres détenus sont âgés de 20 et 26 ans et étaient en possession de cocaïne.

Un incident dénoncé par le syndicat Ufap Unsa Justice

Le syndicat Ufap Unsa Justice dénonce cet incident. "Un cap a été franchi sur cette agression. Aujourd'hui, c'est un détenu. Demain il peut s'agir d'un surveillant" déplore Marine Orengo, secrétaire locale du syndicat majoritaire. Elle alerte sur un manque d'effectifs à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone. "Ce samedi, trois surveillants du matin sont restés pour assurer le service du soir puisqu'il y avait des absents et personne pour le faire."

Selon elle, il y a de fortes tensions au sein de la prison parce que des filets anti-projection sont en train d'être installés. Le moyen privilégié des prisonniers pour récupérer des colis interdits venus de l'extérieur. "Souvent, des colis avec de la drogue dedans sont jetés aux détenus par dessus les murs d'enceinte. Même s'ils passent un portique ensuite, ça ne sonne pas" explique Marine Orengo, secrétaire locale du syndicat. Est-ce par ce biais que les prisonniers ont réussi à obtenir un couteau ? "Impossible d'en être sûre." Elle souligne que "les seules autorités compétentes pour interpeller les personnes qui projettent sur la voie publique, ce sont les forces de l'ordre."

Le syndicat Ufap Unsa Justice demande une réponse "rapide et ferme de l'administration." Il souhaite qu'une fouille générale de l'établissement soit organisée et que les deux prisonniers en question soit transférés dans d'autres établissements.