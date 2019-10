Un détenu relaxé après l'agression d'un surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Besançon lundi dernier

Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé ce mercredi un détenu : il était poursuivi pour avoir agressé et insulté un surveillant pénitentiaire de la maison d'arrêt de Besançon.

Besançon, France

Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé un détenu incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon : cet homme de 41 ans était poursuivi pour avoir donné lundi dernier un coup de poing à l'épaule d'un gardien de prison, lui causant 10 jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Le détenu a reconnu les insultes : il a été condamné à 500 euros d'amende.

Un échange de coups dans la coursive des douches

A l'audience, le président rappelle les faits : l'incident s'est produit lundi dernier, dans le quartier des douches de la maison d'arrêt de Besançon. Le détenu, condamné pour vol et incarcéré depuis un mois, arrive à la douche. Il se savonne et quelques minutes plus tard, la douche se coupe.

Encore plein de savon, le détenu demande au surveillant de lui accorder quelques minutes supplémentaires pour qu'il puisse se rincer. Mais le surveillant refuse : les quinze minutes réglementaires ont été dépassées. C'est à ce moment-là que le détenu aurait commencé à insulter le surveillant. "J'avais le savon qui me piquait les yeux, je ne voyais plus rien, alors oui j'ai peut-être balancé des insultes, mais ça ne visait pas le gardien", se justifie-t-il à la barre.

Des versions différentes

Le surveillant explique que c'est à la sortie de la douche que le détenu commence à le frapper et à lui donner un coup de poing. Il tente de le maîtriser et tombe au sol. Un autre détenu tente alors de l'étrangler. A l'étage inférieur, un de ses collègues pénitentiaires se précipite pour l'aider à menotter le détenu, qui est conduit à l'isolement après une commission disciplinaire.

"Je ne l'ai pas tapé"

Dans le box des prévenus, le détenu affirme qu'il ne sait pas comment le surveillant s'est blessé. "C'est pas moi, il y avait un autre détenu aussi qui était présent, peut-être que c'est lui. Moi, je me suis fait tabasser par les surveillants, regardez mon oeil ", s'énerve-t-il. Sur son visage se dessine clairement un coquard. "De toute évidence, il y a eu aussi des violences de la part des surveillants", acquiesce la procureure. Dans ses réquisitions, elle demande deux mois ferme d'emprisonnement."Ce détenu a eu un comportement inadmissible mais le surveillant a également eu une réaction disproportionnée. Ce n'est pas excusable, mais ça peut se comprendre, c'est sa 17e agression."

Devant le manque de preuves et les versions très différentes, le tribunal a relaxé le détenu pour les violences. Il a été condamné à 500 euros d'amende pour avoir insulté le gardien.