Détenu sur le toit de la prison de Saint-Martin : opération terminée

Saint-Martin-de-Ré, France

Un détenu de 44 ans s'est retranché ce mercredi, aux alentours de midi, sur le toit de la prison de Saint-Martin-de-Ré, sur l’île-de-Ré. La centrale a entamé des négociations avec le détenu et gère la situation, à 14 heures. D'après nos informations, les ERIS (Équipes régionales d'intervention et de sécurité) de Bordeaux sont sur place depuis 15h. Dès leur arrivé, le détenu est descendu de lui même et a été placé en quartier disciplinaire.

Le détenu est assis sur le toit, et n'est pas armé

Selon nos informations, il s'est enfui après être allé à l'infirmerie, pour aller voir le dentiste. En repartant, il s'est mis à courir, a escaladé un grillage pour monter sur le toit et s'asseoir. Ce détenu est là depuis deux ans, et devrait bientôt être expulsé dans son pays d'origine, selon le syndicat Force Ouvrière.

Il s'est enfui après être passé à l'infirmerie

La Direction interrégionale des services pénitentiaires précise qu'il n'y a aucun danger d'évasion. Le détenu n'est d'ailleurs pas monté sur le toit pour ça, mais pour manifester son mécontentement concernant ses conditions de détention.

C'est le syndicat SNPFO qui a donné l'alerte sur son compte twitter, apportant _"_tout son soutien aux collègues présents à l'établissement". L'information a par la suite été relayée par la préfecture de Charente-Maritime.