Un détenu retrouvé mort pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Seysse

Un homme d'une trentaine d'années, qui devait bientôt être jugé pour des menaces sur des surveillants, a été retrouvé pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Seysses, au sud de Toulouse. "Une enquête pour recherches des causes de la mort est en cours et l'autopsie sera effectuée dans les prochains jours", a précisé le parquet de Toulouse, soulignant que le détenu "n'avait pas exprimé d'idées suicidaires".

Une expertise psychiatrique avait été commandée

"Il devait être jugé prochainement pour menaces sur les surveillants pénitentiaires et dégradation par moyen dangereux de sa cellule" du centre pénitentiaire de Muret, a ajouté la même source. Selon une source proche de l'enquête, ce détenu, transféré en novembre de Muret à Seysses et placé à l'isolement, était connu pour des faits de nature criminelle et avait passé plusieurs années en prison. L'avocate du détenu, Me Séverine Faine, a indiqué que le tribunal avait ordonné une expertise psychiatrique sur son client mais qu'elle n'était "pas encore" en possession des résultats. L'audience en comparution immédiate aura tout de même lieu le 11 janvier à Toulouse, "afin que le tribunal constate l'extinction de l'action publique pour cause de décès", a-t-elle expliqué.