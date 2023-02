Un détenu retrouvé pendu à la prison de Valence

C'est lundi matin 20 février vers 7h que les surveillants ont découvert cet homme pendu dans sa cellule au centre pénitentiaire de Valence. Il a été transporté dans un état critique à l'hôpital de Valence où il est mort mercredi. L'homme originaire de l'Allier avait 27 ans. Une enquête est ouverte et une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes et les circonstances de la mort.

ⓘ Publicité