Cet homme de 36 ans, qui avait été condamné pour des violences conjugales, s'est enfui de l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan, dans les Landes, dimanche 9 janvier, parce qu'il voulait voir son ex-compagne et sa fille.

Un détenu s'évade en blouse et sans ressources de l'hôpital de Mont-de-Marsan, il finit par se rendre

Cela avait alerté sur les réseaux sociaux. Un homme en blouse d'hôpital qui marchait au bord de la route, en direction de Saint-Martin-d'Oney. Il s'agissait d'un détenu, qui était hospitalité à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, à Mont-de-Marsan. Il a fini par se rendre de lui-même au commissariat.

Cet homme de 36 ans purgeait en effet une peine pour violences conjugales à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Mais, alors qu'il est hospitalisé, il en profite dimanche 9 janvier, en début d'après-midi pour prendre la fuite. Pour cela, il demande tout simplement à une infirmière s'il peut aller fumer une cigarette. Elle accepte, désactive l'alarme et le laisse sortir. Il prend alors la poudre d'escampette, alors qu'il est en chemise d'hôpital et qu'il n'a absolument pas un sou en poche.

Un périple sous la pluie et dans le froid

Il marche, fait du stop jusqu'à Saint-Martin-d'Oney, parce qu'il veut voir son ex-compagne et sa fille. Ce à quoi les policiers et les gendarmes ont d'ailleurs tout de suite pensé. Ils mettent l'ex-compagne sur écoute. Mais cela ne donne rien, et le détenu est toujours dans la nature.

Sauf que voilà, la nuit arrive, il pleut, il fait froid et l'homme n'a nulle part où aller. Alors il se rend de lui-même dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h du matin, au commissariat de Mont-de-Marsan. Il a été placé en garde à vue puis a été renvoyé à l'hôpital Sainte-Anne. Le parquet envisage de lui retirer des crédits de réduction de peine, du fait de cette évasion.