Un détenu s'évade lors de son transfert à la prison de Nancy

Un jeune homme de 22 ans a pris la fuite lors de son transfert à la prison de Nancy dimanche soir. D'importants moyens de recherche ont été mobilisés, mais en vain.

L'histoire commence à la discothèque du "Chat Noir" à Nancy dans la nuit de vendredi à samedi. Un jeune homme de 22 ans, un peu éméché s'est montré un peu trop insistant auprès d'une fille, déjà accompagné. Une bagarre éclate à la sortie de l’établissement; des coups sont échangés mais l'un des deux sort un couteau et blesse son rival.

Arrivé devant la prison, il a été pris de panique

Arrivé sur les lieux, les policiers interpellent l'agresseur et le placent en garde à vue. Il est présenté dès le lendemain dimanche au parquet qui requiert un mandat de dépôt. Le juge décide alors de le placer en détention provisoire. Son transfert, au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville se fait en début de soirée. Le prévenu est à l'arrière du véhicule, mais à l'approche de la maison d'arrêt, il est pris de panique, et décide de forcer la sécurité de la portière pour prendre la fuite. Deux hélicoptères et plusieurs patrouilles sont dépêchés sur place mais en vain. Ils ne trouvent aucune trace de l'évadé. L'homme est toujours activement recherché.