Un détenu se suicide dans la prison de Poitiers-Vivonne, sa famille va porter plainte

C'est le troisième suicide déploré en trois semaines au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Ce mardi 2 septembre, un détenu condamné à 18 ans de réclusion pour un féminicide en 2018 à Beaumont Saint-Cyr, a été retrouvé pendu ce dans sa cellule. Sa famille va porter plainte, annonce-t-elle par la voie de son avocate, maitre Julia Courvoisier.

Un coup de téléphone glaçant à sa famille

Selon elle, cet homme a transmis un message glaçant a sa famille juste avant de passer à l'acte. "Ne viens pas, je serai mort aujourd'hui, il va me tuer", dit-il notamment lors d'un coup de téléphone passé peu avant huit heures. Immédiatement après cet échange, l'avocate du prévenu est alertée et envoie un mail à la direction, selon elle moins d'une heure plus tard.

Toujours selon l'avocate, elle a été contactée 10 minutes après l'envoi de son mail par la direction de la prison, pour la prévenir que le détenu venait d'être retrouvé pendu. Elle assure que son client était fragile psychologiquement, et que la famille cherche à savoir s'il était pris en charge, mais aussi s'il y a des responsabilités dans cette affaire.