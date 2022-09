Un détenu tente de crever les yeux d'un gardien de la prison de Valence

C'est vers 9 h 15 ce mardi matin qu'un détenu connu pour des troubles psychologiques a agressé un surveillant. Le détenu refusait de retirer le chapeau (un bob) qu'il portait sur la tête. Le surveillant lui demande à plusieurs reprise d'ôter son couvre chef, comme l'exige le règlement de la prison. Le prisonnier fini par obtempérer mais se jette sur le gardien. "Ce détenu a littéralement pété un plomb, il a sauté sur le surveillant en tentant de lui crever les yeux avec ce qu'on appelle, dans le terme rugbystique, le coup de la fourchette avec les doigts écartés pour essayer de crever les yeux" explique sylvain Royère le délégué UFAP-UNSA pénitentiaire à Valence. Le surveillant a du être transporté à l'hôpital et le détenu a été transféré au quartier disciplinaire.

Surpopulation carcérale

Le syndicaliste met aussi en cause la mauvaise prise en charge des détenus avec des troubles psychologiques connus : "on a pas les structures pour s'occuper des détenus avec ce profil là, ils n'ont pas leur place en détention standard, mais il n'existe rien d'autre." Sylvain Royère précise que la prise en compte de ces détenus au comportement instable est d'autant plus difficile que la maison d'arrêt de Valence est en surpopulation carcérale. "On commence à avoir énormément de matelas par terre. On devrait avoir un détenu par cellule mais dans quasiment toutes les cellules c'est doublé." Une situation dangereuse pour les surveillants mais aussi pour les autres détenus souligne le syndicaliste "les détenus de ce profil là sont mis au milieu des autres et on ne peut pas les isoler."

Manque de gardiens

Une surveillance spécifique sur ces détenus rendue aussi plus compliquée par le manque de personnel.

Il manque 50 gardiens sur 300 postes à Valence parce que petit à petit, beaucoup de démissions, beaucoup de gens qui jettent l'éponge. -Sylvain Royère délégué UFAP-UNSA

Un sous-effectifs qui frôlerait donc les 20 % actuellement au centre pénitentiaire de Valence, alors qu'une nouvelle structure de détentions le SAS (Structure d'Accompagnement vers la Sortie) pour les détenus en fin de peine doit ouvrir à Valence mi 2023.