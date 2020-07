Un détenu tente de se faire la belle au tribunal de Roanne

L'homme comparaissait au tribunal pour des menaces envers les gardiens de la prison de Roanne.

Il avait été pris en charge mercredi pour son transfert, du centre de détention au tribunal, par les gardiens ESLP "Equipe Locale de Sécurité Penitenciaire" de Saint Etienne, puisqu'il n'y en a pas encore a Roanne.

Au moment de son arrivée dans le box des accusés du tribunal correctionnel de Roanne, il a tenté de passer par dessus la vitre pour s'échapper dans la salle, au beau milieu du public. Mais les gardiens ont été plus rapides et l'ont rapidement ceinturé. Au passage dans les sous sols du tribunal il s'est a nouveau rebellé.

Il a donc été reconduit dans sa cellule au centre détention et devra sans doute revenir au tribunal un peu plus tard pour une addition un peu plus salée.

Il était déjà remonté contre les surveillants , cette aventure na va sans doute pas calmer sa rancœur.