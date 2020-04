Covid 19 - Un détenu testé positif au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

Le détenu en question testé positif vendredi dernier a été transféré à l'Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale à Marseille. il a rejoint là l'autre cas identifié plus tôt au Centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède. Ce dernier désormais guéri devrait rejoindre son établissement d'origine ce mercredi. Au total en région six détenus parmi les cas de suspicion auront été dépistés positifs depuis la mi-mars. Cinq ont réintégré leurs prisons sans plus de symptômes en comptant le cas toulonnais.

Très vite les syndicats de surveillants avaient réclamé des mesures de protection et depuis dix jours tous sans exception portent masques et gants avec gel hydro alcoolique à portée de main. Seulement il ne s'agit là que de masques chirurgicaux et non FPP2 souligne le syndicat UFA-Unsa Justice. Comme au centre d'Avignon-Le Pontet, les cas de suspicion sont confinés dans des cellules à part et effectuent seul la promenade. Pour les autres sauf exception dans certains établissements pas plus de cinquante par promenade et donc un nombre chaque jour de sorties augmenté en conséquence.

Ici au Pontet, six détenus s'étaient plaints de symptômes fiévreux et de maux de gorge mais pour cinq d'entre eux le dépistage s'est révélé négatif. ils ont toutefois été isolés par précaution. Le cas avéré dépisté le 3 avril et depuis transféré a nécessité de fermer un temps le rez-de-chaussée de l'aile où se trouvait sa cellule. Après contrôle et avis du service médical du centre pénitentiaire ce secteur a rouvert non sans un nettoyage complet. D'ailleurs ici comme dans les autres établissements un nettoyage plus conséquent des parties communes de la prison est désormais observé.

Des libérations anticipées depuis le 16 mars et des effectifs qui n'ont jamais été aussi bas

L'administration a réduit drastiquement les entrées et les libérations anticipées se sont enchainées, ainsi pour le centre vauclusien l'effectif est passé de 832 à 708 ce mardi. D'autres devraient suivre. Le centre pénitentiaire pontétien étant conçu pour 650 places. Tout cela n’atténue pas les tensions, très fortes au moment de la suppression des parloirs, tempérées depuis par des mesures comme le crédit téléphonique alloué pour chaque détenu par le ministère de la justice pour communiquer avec leurs proches, la télévision gratuite ou des aides pour les plus démunis. Le syndicat UFAP-Unsa Justice Paca-Corse souligne que ce sont ces libérations qui ont surtout détendu l'ambiance à Avignon par exemple ainsi que le maintien des promenades.

Mais des mesures gouvernementales pour désengorger les prisons afin d'y limiter le risque d'une propagation de l'épidémie de covid-19 qui ne seraient "pas à la hauteur" de la crise déplore en ce début de semaine la contrôleure des prisons. Faisant allusion à une surpopulation toujours fragrante malgré les libérations anticipées Adeline Hazan estime qu'il faut aujourd'hui au moins libérer 13.000 détenus," voire 15 ou 16.000" ( 6.266 prisonniers ont été libérés dans les prisons françaises depuis le 16 mars ) . En précisant : "C'est ainsi qu'on pourra atteindre l'objectif d'encellulement individuel qui, je le rappelle, est imposé par la loi depuis 1875 et qu'on reporte de moratoire en moratoire, le dernier allant jusqu'à 2022." Elle réclame également après trois semaines sans parloir, la totale gratuité des téléphones au lieu du forfait de 40 euros mensuel alloué par le ministère.

Le dernier bilan donné en ce début de mois d'avril par la Direction de l'Administration Pénitentiaire fait état dans les prisons françaises de 48 détenus testés positifs au coronavirus et 925 actuellement en confinement sanitaire. Plus de 300 ont terminé leur quatorzaine.

Parmi les 42.000 agents pénitentiaires, 114 sont positifs et 931 sont en quatorzaine à domicile. Et près de 400 sont arrivés à la fin de leur quatorzaine.