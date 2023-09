Un détenu victime d'un véritable lynchage à la maison d'arrêt de Nîmes

Un détenu de la maison d'arrêt de Nîmes a été victime d'un véritable lynchage mercredi soir indique le syndicat Ufap dans un communique ce vendredi. Il a été ligoté et roué de coups par deux autres détenus dans sa cellule. Les deux agresseurs ont filmé la scène avec un téléphone portable. Ils ont ensuite contacté sa mère et ont menacé de tuer son fils si elle ne leur versait pas 1 500 euros et si elle ne donnait pas toutes ses motos.

Toujours selon le syndicat, les deux agresseurs sont très défavorablement connus à la maison d'arrêt de Nîmes. L'un d'entre eux a déjà été poursuivi pour six agressions de détenus, menaces sur agents et officiers ou encore détention d’armes blanches, avec, à la clé, un total de 18 passages en commission de discipline. Ce détenu devenu ingérable avait fini sa peine au quartier d’isolement.

Le syndicat Ufap s'indigne et demande des sanctions exemplaires

Le second agresseur, indique encore l'Ufap, cumule 158 jours de sanction de quartier disciplinaire, dont moins de 50 jours effectués, pour menaces de mort sur la directrice, menaces sur officier, menaces de projections de couteau pour « charcler tout le monde ». L’Ufap Nîmes demande "une sanction disciplinaire maximale et une poursuite judiciaire immédiate avec une condamnation exemplaire et maximale pour ces faits et tous les autres restés impunis". Le syndicat demande également que l'un des deux agresseurs soit incarcéré dans une unité pour détenus violents et que l'autre soit transféré en dehors de la région.