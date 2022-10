Un Deux-Sévrien condamné pour avoir frappé sa compagne enceinte et tué son chien

Un jeune homme de 22 ans a été condamné à 18 mois de prison dont 13 ferme ce jeudi 13 octobre par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits qui remontent à la nuit du 3 au 4 septembre dernier à Thouars. Le couple rentre en voiture d'une soirée d'anniversaire. Sa compagne vient de fêter ses 25 ans un peu en avance et d’annoncer à sa famille sa grossesse, elle est alors enceinte de huit semaines. Pour une histoire de droit du chien d'aller sur le canapé, le ton monte et le prévenu frappe sa compagne, "un coup de poing en pleine figure", raconte le président du tribunal. Elle aura 15 jours d'ITT.

Le chien jeté contre le mur

Les violences continuent au domicile du couple. L'homme s'en prend alors à la chienne de sa compagne "Biscotte", un yorkshire. Il lui donne des coups de pied et jette le petit animal contre le mur. Des violences qui le tuent. Ensuite, "il a commencé tout casser dans la maison", indique sa compagne dans son audition. Télévision, téléphones, étagères, cadres ou encore le rétroviseur de la voiture.

Elle décrit un homme "calme et gentil", mais "impulsif quand il a bu". Ce soir-là c'est "punch, rosé, rhum", liste-t-il. Ses ex témoignent de violence envers son chien à lui, "Shadow", un staff à qui il donnait des coups de pied quand il avait fait une bêtise et sur lequel il aurait un jour cassé un manche à balai.

Sur son banc, le prévenu, travailleur intérimaire avec deux mentions à son casier judiciaire reconnaît les faits de la nuit de septembre mais s'explique peu. Ses regrets arrivent en fin d'audience. Une "indifférence" pointée du doigt par l'avocate de la victime. "Un homme inséré socialement et professionnellement qui a pris conscience de la gravité de son acte même s'il peine à montrer ses sentiments", défend le conseil du prévenu. Ce n'est qu'une fois la peine de prison prononcée que ce dernier manifeste le plus d'émotion. "Vous êtes des marrants vous !", lance-t-il manifestement mécontent, refusant de signer les papiers réglementaires.

Interdiction de détenir un animal

En plus de la peine de prison, le tribunal prononce également plusieurs interdictions à son encontre dont l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et l'interdiction de détenir un animal pendant 5 ans.