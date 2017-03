Un deuxième corps est recherché dans l'affaire du meurtre de Saint-Didier en Velay

Le corps d'un altiligérien de 45 a été retrouvé près d'un lac des Alpes de Haute-Provence le 18 février dernier. Mais un autre corps serait encore dans la nature. Deux frères actuellement en garde à vue ont confessé avoir voulu se venger de leurs cambrioleurs.

Ce n'est pas un, mais deux crimes qui ont été commis à Saint-Didier en Velay. Le corps d'un homme de 45 ans a été retrouvé le 18 février dans les Alpes de Haute-Provence. L'audition de deux frères placés en garde à vue a révélé l'existence d'un deuxième corps quelque part dans les Alpes de Haute Provence. Les deux victimes seraient des amis proches, deux hommes célibataires habitant Saint-Didier en Velay. Les frères placés en garde à vue ont expliqué aux enquêteurs avoir voulu se venger d'un cambriolage commis par ces deux hommes.

L'enquête avait commencé dans le sud, mais le dossier a été transféré en Auvergne car les enquêteurs ont désormais la conviction que les crimes ont été commis à Saint-Didier en Velay. Les premiers échos de l'audition de deux frères de 24 et 22 ans actuellement en garde à vue font état d'un double crime. Le début des faits, à savoir l'enlèvement et la séquestration des victimes, s'est produit en Haute-Loire avant que les deux frères prennent la route pour le Sud et se débarrassent des corps dans les Alpes de Haute Provence.

Récupérer l'argent qui leur avait été volé

C'est en fait une vengeance qui aurait mal tourné. Les deux frères expliquent que leur objectif était de récupérer l'argent que leurs victimes leur aurait volé lors d'un cambriolage. Ils souhaitaient s'introduire aux domiciles respectifs des deux victimes pour récupérer leurs cartes bancaires et retirer de l'argent. Ces intrusions auraient mal tourné et se seraient terminées sur des actes de violence. Deux hommes sont donc décédés, le second corps est toujours dans la nature et l'enquête se poursuit.