Un deuxième mineur écroué après le meurtre sauvage d'un homme à Rouen

Deux mineurs de 15 et 17 ans sont mis en examen et écroués après le meurtre d'un homme de 47 ans à Rouen. Le corps de la victime a été découvert dans la nuit du 9 au 10 septembre, entièrement nu et baignant dans une marre de sang, dans les jardins de la mairie. Un meurtre d'une extrême violence.