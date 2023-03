Un deuxième mort retrouvé après l'intervention spectaculaire des gendarmes à Canohès

Le corps d'un agent immobilier porté disparu depuis lundi soir a été retrouvé ce mercredi matin dans une caravane près du lac du Soler. Découverte qui fait suite à celle du corps sans vie du propriétaire d'une maison à vendre sur la commune de Canohès après l'intervention des gendarmes des Pyrénées-Orientales et du GIGN de Toulouse. Le Parquet de Perpignan a décidé d'ouvrir deux enquêtes : une première en "recherche des causes de la mort" pour l'homme retrouvé dans son pavillon, et une "enquête pour assassinat" concernant l'agent immobilier. "Les investigations vont permettre de déterminer les liens entre ces deux enquêtes" explique Jean-David Cavaillé, procureur de la République à Perpignan.

ⓘ Publicité

Les deux hommes se connaissaient

C'est l'épouse de l'agent immobilier qui donne l'alerte mardi matin 28 février. Elle est sans nouvelle de son époux depuis la veille. Ce dernier avait rendez-vous ce jour-là avec un client qui vendait sa maison à Canohès, la vente devait se faire ce mercredi 1 er mars, mais l'agent - un homme de 34 ans - n'est jamais revenu. Des recherches sont lancées et son véhicule est retrouvé en début d'après-midi à une centaine de mètres seulement de la maison du vendeur, à Canohès.

Découverte d'un premier corp après l'intervention du GIGN

La maison est fermée, son propriétaire, un homme de 46 ans ne répond pas. Les gendarmes contactent alors sa famille qui le décrit dans "un état psychologique difficile, paranoïaque, et vivant avec un arsenal d'armes" selon le procureur de la République. Les accès autour de la maison sont tout de suite bouclés. Le GIGN de Toulouse, appelé en renfort, pénètre la villa aux environs de 19 h. A l'intérieur, le propriétaire est retrouvé mort, dans sa salle de bains. Le procureur, Jean-David Cavaillé précise : "il présentait une blessure par arme à feu". Une arme de poing a été retrouvée sous son corps.

La thèse du suicide est évoquée " notamment parce qu'une lettre manuscrite intitulée Testament a été retrouvée sur place" détaille le procureur. Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte. En revanche aucune trace à cet instant de l'agent immobilier.

Le second corps retrouvé

Il faudra attendre ce mercredi matin pour que le corps du trentenaire soit enfin retrouvé "dans un caravane près du lac du Soler sur un terrain qui appartenait au vendeur de Canohès ajoute Manuel Boissière, lieutenant-colonel commandant en second le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, Il présente des traces multiples, de natures diverses". Le procureur ajoute : "les autopsies auront lieu le 7 mars et doivent nous permettre d'établir la chronologie des faits et des liens existants ou pas entre ces deux morts."