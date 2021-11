Décès d'un deuxième sans-abri, près d'Orléans

C'est l'association "Les mains tendues" qui l'annonce : Jimmy, sans-abri orléanais, est mort jeudi 25 novembre. Information confirmée par la municipalité de Mareau-aux-Prés où cet homme de 39 ans s'était installé il y a trois mois, vivant dans une caravane au bord de la Loire (sur un terrain privé). Avant cela, ce père de famille a longtemps vécu dans un abri de fortune sous le pont Thinat, au sud de la Loire, à Saint-Jean-le-Blanc.

Tente de sans abri installée sous le pont Thinat, au sud d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Ce décès d'un sans-abri est le deuxième après celui de Django, 45 ans*, retrouvé mort en pleine rue vendredi dernier rue du Vieux-Marché, dans le centre-ville d'Orléans. "La vie dans la rue tue et ces décès en sont, malheureusement, une nouvelle illustration dramatique", explique Jérôme Schneck, de l'association "Les Mains Tendues" qui effectue des maraudes depuis 2017 dans l'agglomération orléanaise, et qui connaissait bien ces deux sans-abris décédés la semaine dernière.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Jimmy laisse derrière lui une fille de 20 ans", poursuit Jérôme Schneck : "c'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile, accueilli en foyer après avoir perdu ses parents très tôt. Mais il a fondé une famille et a été heureux dans le passé. Et puis, il a sombré, pour diverses raisons". Corinne Ménager, adjointe aux affaires sociales à Mareau-aux-Prés, explique qu'il était suivi par plusieurs associations sociales, médico-sociales et caritatives, dont La Croix-Rouge, qui étaient en lien avec la municipalité : "il avait un parcours d'errance depuis années, et avait des problèmes de santé, qui sont probablement à l'origine de son décès".

* Django, qui vivait à la rue depuis des années et se trouvait régulièrement rue de la République "devant le magasin Pimkie", était suivi par le CCAS (centre communal d'action sociale) dans le cadre de l'accompagnement RSA, indique la Ville d'Orléans, mais "il a toujours refusé les soins et hébergements proposés".