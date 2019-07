Un deuxième séisme a secoué le sud de la Californie

Deux séismes en deux jours en Californie ! Après un tremblement de terre de magnitude 6,4 jeudi matin, le sud de l'état américain a été frappé par un nouveau séisme de magnitude 7,1 vendredi soir, à 20h19 heure locale. L'épicentre se situe près de Ridgecrest. Il a été ressenti jusqu'à Los Angeles. Selon les secours, il n'y aurait aucun blessé grave ni dégât majeur.

Selon le département du shérif du comté de San Bernardino, proche de l'épicentre, "les maisons se sont déplacées, les fondations se sont fissurées, les murs de soutènement sont tombés" mais pour le moment, un seul blessé léger est à déplorer.

Le spectre du "Big One"

Ces deux tremblements de terre ont réveillé le spectre du "Big One", un séisme gigantesque et dévastateur redouté dans l'ouest des États-Unis. Mais selon une sismologue du California Institute of Technology (Caltech), les deux tremblements de terre ne se sont produits pas produits sur la faille de San Andreas, celle qui serait à l'origine du fameux "Big One".

Mais la sismologue avertit la population sur la "forte probabilité" d'assister à des répliques dans les prochains jours. Le tremblement de terre de jeudi a déjà engendré au moins 1.200 répliques d'intensités variées.