Un deuxième site judiciaire à Toulouse d'ici 2040

Le principe a été acté par la Chancellerie : au lieu d'éparpiller les personnels et les justiciables comme c'est le cas aujourd'hui, promesse est faite d'un futur bâtiment d'ici 20 ans qui abritera une partie des sites disséminés à Toulouse, tout en conservant le palais de justice.

C'est un constat général, au Palais de justice des allées Jules-Guesde, inauguré par Rachida Dati en 2008, on est "au complet". Il n'y a pas de place pour accueillir d'autres personnels. Or, d'après les comptes du ministère, ce sont plus de 110 emplois supplémentaires qui devraient être créés pour faire fonctionner les rouages de la justice dans la ville rose dans les 20 prochaines années. La Chancellerie a donc récemment validé l'idée d'un nouveau site. Les études sont en cours.

Dans l'idée, le Palais de justice serait bel et bien conservé, tout comme le conseil des Prudhommes rue Déville près de la rue des lois. En revanche, le ministère est à la recherche d'une solution immobilière pour regrouper l'ancien tribunal d'instance de l'avenue Camille Pujol, le pôle social du Boulevard des Minimes et le SAR qui regroupe les administrations régionales situé rue des Pénitents Blancs, près de la place St-Georges. Tout cela en corrélation avec le projet d'un centre d'archives régionales partagé avec la cour d'appel d'Agen.

Toutes les pistes sont à l'étude pour trouver un bâtiment en ville, voire en faire construire un nouveau.

"On joue en Ligue 1 avec un budget d'équipe de Nationale !"

Car si les projections font état de 110 nouveaux postes à créés d'ici 2040, les chefs de cour continuent de clamer haut et fort qu'en matière d'effectif, les juridictions de Toulouse sont à la peine, aussi bien côté magistrats, que côté fonctionnaires.

Nous sommes l'un des deux ressorts de France les plus chargés. Les charges de travail restent très lourdes, et les délais ne sont pas acceptables pour les judiciables. - Jacques Boulard, premier président de la cour d'appel de Toulouse

Les délais dépassent les deux ans notamment à la chambre des appels correctionnels (délinquance); pour les dossiers de la première chambre civile (construction, responsabilité médicale) et pour la chambre de la sécurité sociale qui concerne un public vulnérable en attente d'indemnisation. Si la démographie galopante en Haute-Garonne explique en partie l'explosion des dossiers judiciaires à traiter, la judiciarisation de la société n'y est pas étrangère tout comme la complexification du droit. "Trop de réformes ralentissent les process. Les conclusions des avocats augmentent sans cesse, on peut avoir 600 pages de conclusion dans un dossier de construction par exemple", détaille Jacques Boulard.

Il faut aussi conduire des réflexions à plus long terme, ce que le procureur général appelle "des sucres lents" pour faire écho aux "sucres rapides", ce millier de contractuels auxquels a fait appel le ministre, Eric Dupond-Moretti l'année dernière. Franck Rastoul rappelle que si la norme européenne est de 11 procureurs pour 100.000 habitants, il est de 3 pour la moyenne nationale française, et de 2,65 à Toulouse.

Nous partons de très loin. Les efforts faits ces dernières années, quatre créations de postes au parquet et au parquet général, sont notables mais le déficit à combler est encore abyssal. Il faut changer de braquet. - Franck Rastoul, procureur général près de la cour d'appel de Toulouse

Depuis 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a vu arriver quatre magistrats : un juge pour enfants, un juge d'application des peines, un juge des libertés et de la détention et un juge d'instruction. Il en faudrait 10 à 15 de plus estiment les chefs de cour.