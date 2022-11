Un directeur d'une colonie de vacances en Haute-Vienne mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

Le directeur d'une colonie de vacances a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, pour des faits qui remontent à cet été en Haute-Vienne. L'homme de 46 ans habite en Normandie, c'est donc le parquet d'Evreux qui mène l'enquête depuis plusieurs mois.

Neuf enfants auraient été agressés sexuellement

Au retour de la colonie de vacances, le 9 juillet dernier, les agents de la SNCF remarquent une agitation à la descente du train, à la gare d'Austerlitz à Paris, alors que des parents viennent récupérer leurs enfants. Certains enfants confient qu'ils auraient été agressés sexuellement par le directeur du centre de vacances. Les agents préviennent la police qui cueille l'habitant de la Bonneville-sur-Iton à son arrivée en gare d'Evreux.

Il est placé ensuite en garde à vue. Une information judiciaire est ouverte et il est mis en examen pour sept faits, entre autres, corruption de mineurs et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

Ils seraient neuf enfants sur lesquels l'homme se serait livré à des caresses du bas ventre ou des fesses. Il aurait demandé à certains de se masturber devant lui dans le dortoir. Il se serait même exhibé devant eux.

L'homme nie les faits

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Evreux, mais le procureur de la République précise que le dossier va prendre du temps. D'autres victimes peuvent habiter n'importe où en France.

L'homme, qui nie les faits, a déposé une demande de remise en liberté. Elle a été refusée la semaine dernière.

L'organisme "Action Séjours", organisateur de ces colonies de vacances et séjours linguistiques, n'a pas souhaité s'exprimer, afin de "préserver les familles et la sérénité de l'enquête", et s'est constituée partie civile.