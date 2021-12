Un dispositif anti Hold-hup créé à Rochefort pour les fêtes de fin d'année

La police de Rochefort a mis en place depuis le début du mois de décembre un dispositif anti Hold-up à Rochefort et Tonnay-Charente.

Il s'agit de sécuriser les lieux de commerce de Rochefort et de Tonnay-Charente jusqu'à la fin de la période des Fêtes . Des équipages de police plus lourdement armés patrouillent et exercent une surveillance accrue des sites sensibles. L'objectif selon la police est de prévenir et d'augmenter la réactivité en cas de vol à main armée. Le dernier sur Rochefort avait eu lieu au début du mois de novembre dans un commerce de proximité. L'auteur présumé avait été interpellé le jour même grâce à un signalement. Ce sont ces mêmes policiers qui participent aujourd’hui aux opérations anti Hold-up.