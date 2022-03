Un dispositif d'hébergement temporaire des auteurs de violences conjugales mis en place à Dax

C'est une nouvelle étape dans la lutte contre les violences conjugales. Des hébergements temporaires pour les auteurs de violences vont être mis en place à Dax. La convention a été signée ce mardi 15 mars. Le but est de protéger les victimes et d'accompagner les auteurs, pour éviter les récidives.

Rodolphe Jarry, procureur de la République du parquet de Dax, et Françoise Tahéri, préfète des Landes, ont signé ce mardi la convention relative à la prise en charge des auteurs de violences conjugales.

Ce mardi 15 mars, le procureur de la République de Dax, la préfète des Landes, l'ADAVEM et la Maison du logement ont signé une convention relative à la mise en place d'un dispositif d'hébergement temporaire des auteurs de violences conjugales. Deux places vont être mises à disposition dans un appartement à Saint-Paul-les-Dax.

Ce n'est plus à la victime de partir

"Pour mieux lutter contre les violences conjugales, nous avions besoin de résoudre la problématique du logement. En fin de garde à vue, les auteurs de violences retournaient trop souvent à leur domicile, faute d'alternative, et le risque de récidive était élevé. Grâce à cette convention, la victime serait protégée et elle pourra rester à son domicile si elle le souhaite", explique Rodolphe Jarry, procureur de la République du parquet de Dax.

Deux places vont donc être mises à disposition dans un appartement en colocation. L'auteur des violences doit payer un loyer, et rapidement trouver une solution d'hébergement. Il ne peut pas rester plus de trois mois dans ce logement temporaire. Le but est qu'un accompagnement global soit mis en place.

"Pour lutter contre la récidive, il est important que la prise de conscience se fasse et donc que les auteurs de violences soient accompagnés. Pour leur insertion, mais aussi psychologiquement, et médicalement pour lutter contre certaines addictions. Cette convention est donc une réelle avancée", ajoute Anne Decung, la directrice de l’ADAVEM JP 40, l'Association d'aide aux victimes et de médiation - justice de proximité des Landes.

Une hausse des violences conjugales ces dernières années

Ce dispositif de protection des victimes et d'accompagnement global des auteurs de violences était nécessaire, indispensable selon les associations et le procureur de Dax. D'autant que les faits de violences conjugales sont en hausse ces dernières années dans les Landes.

"C'est un contentieux qui ne cesse d'augmenter. En 2020, il y avait 360 faits de violences conjugales et en 2021 : 480 faits, sur le ressort de Dax. Difficile de dire si c'est dû au confinement, à la libération de la parole, toujours est-il que la lutte contre ces violences est une priorité", précise Rodolphe Jarry.

À Mont-de-Marsan, une convention a également été signée. Trois places vont être mises à disposition dans un appartement.