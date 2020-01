Quel dispositif de sécurité pour la Saint Vincent Tournante 2020 à Gevrey-Chambertin ?

Gevrey-Chambertin, France

La Saint-Vincent tournante 2020 prend place ce samedi et dimanche à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), au sud de Dijon. Comme chaque année, la fête vigneronne va rassembler les amateurs de bons crus. Au programme : défilés de sociétés vigneronnes, cérémonies religieuses, dégustation de millésimés dans les caveaux du village, groupes folkloriques... En tout les organisateurs espèrent qu'au moins 80 000 personnes vont se rendre à l'événement.

Tout va être fouillé à l'entrée

Et quand on sait que la commune abrite le reste de l'année seulement 3 000 habitants, il a fallu mettre en place un dispositif de sécurité conséquent. Philippe Charlopin est le président de la Saint-Vincent Tournante 2020 : "Tout est dans les normes car on est en vigipirate renforcé.", explique-t-il.

Des points de contrôles seront notamment mis en place : "Tout va être fouillé à l'entrée, il va y avoir de la fouille comme quand on va dans un spectacle. Comme dans les aéroports, il sera bien sûr impossible de transporter des couteaux, des masses...", sourit-il. Une sécurité "à outrance", selon lui, imposée par les autorités.