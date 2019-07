Tour de France: un dispositif de sécurité important mis en place dans le Gard

Un dispositif de sécurité important va être mis en place dans le Gard lors du passage du Tour de France les 22, 23 et 24 juillet. Plusieurs centaines de gendarmes, pompiers et policiers seront mobilisés.

Gard, France

400 gendarmes, 430 pompiers, 90 policiers municipaux et 235 agents de sécurité privés seront mobilisés les 22, 23, et 24 juillet lors du passage du Tour de France dans le Gard. Pour garantir la sécurité des coureurs et des 40 000 personnes attendues, les forces de l'ordre peuvent aussi compter sur les écoles de l'école de police de Nîmes, des hélicoptères et même des drones.

Des pompiers et des gendarmes prépositionnés

Les secours et les forces de l'ordre seront prépositionnés à des endroits stratégique avant le début de l'étape du mardi 23 juillet. L'objectif est d'éviter d'avoir à faire circuler des véhicules de secours alors que de nombreuses routes seront coupées.

Des risques multiples

Les forces de l'ordre craignent bien-sûr la menace terroriste mais aussi "d'éventuels mouvements de contestations" selon les mots de la police, qui fait référence aux gilets jaunes. Les pompiers eux seront particulièrement attentifs aux incendies car le risque est très élevé à cause de la sécheresse et parce que les coureurs passeront dans des zones boisées. Les soldats du feu craignent donc les mégots ou les bouteilles en verre jetés sur les bords des routes par les spectateurs. 16 camions feux de forêts seront prépositionnés à différents endroits du parcours.