Un dispositif important déployé pour un homme en fuite dans le secteur du Beausset, dans le Var

Environ 70 hommes quadrillent le secteur du Beausset (Vdepuis mardi matin pour tenter de retrouver un homme qui a blessé par balle un policier en civil quelques heures plus tôt à Evenos. Puis aurait braqué une seconde personne au Beausset dans la matinée. L'homme serait âgé d'une vingtaine d'années.

C'est un important dispositif de recherches qui est déployé depuis ce mardi matin dans le secteur du Beausset. Soixante dix hommes, des gendarmes, des policiers nationaux et municipaux, au sol, renforcés dans les airs par un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie. Ce déploiement pour tenter de retrouver un individu en fuite soupçonné d'avoir blessé par balle un homme de 38 ans dans la nuit à Evenos. Et d'avoir braqué une varoise dans la matinée à la station-service du supermarché Casino au Beausset.

La gendarmerie ne prononce pas l'expression "chasse à l'homme" préferant évoquer "la recherche d'un homme dangereux". Car l'homme en effet semble déterminé à prendre la fuite par tous les moyens et a déjà prouvé qu'il était prêt à faire usage de son arme pour y arriver.

C'est dans la nuit de lundi à mardi que l'homme se fait remarquer lors d'un banal contrôle "covid" opéré par les gendarmes pour vérifier les attestations dérogatoires. "L'individu a forcé le barrage mis en place et a abandonné le véhicule qu'il conduisait, non loin de la résidence du policier qui sera blessé par la suite" confie un proche du dossier. Le véhicule étant volé, il n'a pas permis d'identifier le conducteur.

Ce dernier s'est sans doute caché en attendant de trouver un moyen de locomotion pour prendre la fuite. C'est dans ce contexte qu'il a braqué le policier en civil qui rentrait à son domicile d'Evenos, après son service.

Mais l'homme est semble t-il déterminé. Puisque quelques heures plus tard, alors qu'elle s'était arrêtée dans une station service du Beausset pour faire le plein de son véhicule, une femme est approchée par un individu qui la menace. Face à l'insistance et son l'agressivité de cet homme, elle prend peur et hurle faisant déguerpir son agresseur dont il est légitime de penser qu'il s'agit toujours du même homme d'une vingtaine d'années. "Sa description correspond en tout cas au signalement, un homme d'une vingtaine d'années, habillé en noir" détaille un connaisseur du dossier.