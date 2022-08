EXCLU - Un dispositif anti-piqûres mis en place par les autorités à la feria de Béziers

INFO FRANCE BLEU - Depuis plusieurs mois, les piqûres en discothèque, ou les festivals font l’objet de toutes les attentions. Un phénomène grandissant créant une psychose importante. C'est pour cette raison que des mesures particulières ont été prises à la feria de Béziers, l'un des plus grands évènements de l'été en Occitanie. (800.000 spectateurs s'y sont rendus en 2019). Fin juin plus de 800 plaintes avaient été déposées en France par des victimes et un millier de témoignages recensés. Aucun élément probant n’a été mis en évidence par les enquêteurs et la nature des supposés produits injectés est un mystère.

En cas de doute, appelez le 17

C'est pour cette raison que les autorités héraultaises veulent aller au plus vite en cas de piqûres. Les éventuelles victimes seront prises en charge immédiatement par les pompiers. Ces derniers réaliseront une prise de sang. Au delà de 12 heures, un produit est absorbé dans le corps et il devient alors difficile d'établir la nature de ce dernier.

Un poste médical avancé mis en place par les pompiers avenue Saint-Saëns

"Plus vite nous serons alertés, plus vite nous serons aussi en mesure d'identifier et d'interpeller l'auteur présumé" précise Eric Hermenier le commissaire divisionnaire de Béziers.

Eric Hermenier, le commissaire divisionnaire de police de Béziers Copier

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas certains qu'un produit soit injecté" précise Eric Hermenier. "Ce qui est inquiétant, c’est qu’aujourd’hui, on ne connaît pas les raisons de ces agressions. Nous avons pensé à un gag d’étudiants en médecine. Évidemment ce phénomène nous préoccupe puisque si demain soir ou ce soir on a 200 piqûres à Béziers, nous devons intervenir vite".

Le simple fait de piquer quelqu'un, même sans lui administrer une substance nocive, est un délit susceptible d'être qualifié de "violence avec arme par destination" et qui peut être puni de 3 ans d'emprisonnement.

Un phénomène pris très au sérieux par les autorités

Ce process vise aussi à désengorger l'hôpital de Béziers pour lui permettre d'assurer les interventions d'urgences absolues. Une personne qui viendrait donc à se faire piquer, ou qui aurait des doutes, doit absolument appeler le 17 ou se rapprocher du PC Secours, installé avenue Saint-Saëns au Palais des Congrès (il s'agit de l'avenue située en face de la statue Paul Riquet et les Arènes de Béziers)

Aucune piqûre recensée la première nuit de la feria

Malgré une activité intense liée à la canicule et les risques d'incendie, 80 à 120 pompiers sont mobilisés quotidiennement à Béziers pour assurer la sécurité du public et réaliser les prises de sang si besoin. Aucune piqûre n’a été recensée la première nuit de la Feria. Aucune victime ne s'était manifestée ce vendredi en fin de journée.

Depuis le début de l'été plusieurs plaintes auraient été déposées sur le littoral méditerranéen, dont certaines au Cap d'Agde. En avril, plusieurs victimes avaient déjà déposé plainte assurant avoir été piquées notamment à Béziers-Plage. Une des victimes s’était confiée à l'époque à France Bleu Hérault expliquant avoir perdu connaissance. En juin, un suspect a été interpellé, mais relâché depuis. Il ne serait pas impliqué.

''Il faut dégonfler au plus vite cette peur.'' - Robert Ménard

Alors s'agit-il d’un simple jeu ? "Si c’est le cas, les auteurs ont réussi leur coup" déplore Robert Ménard, "ces sales petits cons ont créé une psychose. Il faut la tuer au plus vite."

""Ce n’est pas possible d’en arriver là" déplore Robert Ménard Copier

Ce phénomène est pris très au sérieux par le commissariat de Béziers c'est pour cette raison qu'il est demandé aux victimes de se manifester au plus. Des mesures similaires avaient prise à la feria de Bayonne, en juillet dernier.

Une note de synthèse de la direction générale de la Police nationale datée du 7 juin 2022 et consultée par l’Agence France-Presse évoque ''un mode opératoire ne faisant pas de distinction entre les hommes et les femmes''. Les marques de piqûres se situent sur les bras, les fesses, le dos, sans que les victimes ne voient leur agresseur.

Cette note décrit "des effets immédiats" mais aussi des "effets retardés", avec parfois des "marques de bleus" autour du point rouge caractérisant la piqûre. Les symptômes sont variés et vont "des maux de tête" aux "bouffées de chaleur" en passant par des "vertiges" voire une "perte de connaissance". Alors si vous ressentez l'un de ces symptômes au cours de la feria de Béziers, n'hésitez pas à avertir les autorités au plus vite.