Un distributeur de billets arraché à L'Isle-d'Abeau, moins de deux heures après un autre dans l'Ain

Vers 3h du matin, à L'Isle-d'Abeau (Isère), un distributeur de billets (DAB) de la Poste, situé à l'intérieur de l'agence, a été arraché par une équipe de malfaiteurs. On est quartier du Triforium, non loin de la gendarmerie. Moins de deux heures avant, vers 1h30 du matin, à une quarantaine de kilomètres au nord, dans l'Ain, à Meximieux, même mésaventure pour un distributeur d'une autre agence postale. Dans les deux cas, il s'agit d'attaque à la voiture-bélier et les dégâts au niveau des façades sont importants selon la Poste.

Même si on peut penser à une seule et même équipe, "faute de preuve dans ce sens pour l'instant", ce mercredi midi, le parquet de Vienne ne fait pas de lien direct entre ces deux dossiers. Le parquet de Bourg-en-Bresse traite donc l'affaire de Meximieux. L'enquête concernant le distributeur de L'Isle-d'Abeau est confiée à la brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu et la section de recherches de Grenoble. Les montants des butins ne sont pas connus.

Pour le moment, pas de date pour une réouverture de l'agence

Ce midi, la direction de la Poste précise être dans l'impossibilité de dire quand ces deux distributeurs seront remplacés, ni quand les agences pourront rouvrir. L'heure est à la sécurisation des sites et des experts sont attendus pour évaluer les travaux à effectuer.

"En attendant, nos clients ont la possibilité de se rendre au point postal le plus proche, celui de Villefontaine et de Bourgoin-Jallieu, également le centre courrier de Bourgoin-Jallieu", précise la Poste dans un communiqué. Pour ce qui est des retraits, les usagers peuvent le faire au niveau de deux distributeurs, situés à l’extérieur.

"Tout cela est fort dommageable pour les habitants", indique pour sa part le maire de L'Isle-d'Abeau. Pour Cyril Marion, "il s'agit de gangs très bien organisés sur ce type d'actes."