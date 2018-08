Francis Tonner et Henri Bergia ont disparu dans la nuit du 23 au 24 août 1944 dans l'attaque du pont Saint Cassien. Leurs corps n'a jamais été localisé jusqu'à l'intervention de Jean-Loup Gassend.

Cannes, France

Dans le civil, Jean-Loup Gassend est docteur en Suisse. A 35 ans, celui qui est né au Canada a une autre passion : l'Histoire et notamment le débarquement en Provence. Il a d'ailleurs écrit un livre : La Libération de la Côte d'Azur.

Il trouve la piste de Bergia en cherchant Tonner

Il s'est mis sur la piste des deux disparus niçois presque par hasard. "A chaque fois qu'un soldat disparaît, je m'intéresse à son histoire, à retrouver sa photo, sa famille" explique-t-il

La suite en justice

Jean-Loup Gassend a posé les bases, charge aux familles maintenant de faire les démarches nécessaires pour tenter de confirmer ces hypothèses. La justice de Grasse a été saisie, mais la vérité passera par une exhumation, rendue compliquée par la présence d'un corps dans un cimetière américain. Il faudra encore du temps afin de valider ou non les hypothèses de Jean-Loup Gassend et retrouver Henri Bergia et Francis Tonner.