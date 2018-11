Affaire Alexia : un document troublant retrouvé dans l'ordinateur de Jonathann Daval

Besançon, France

Une révélation troublante dimanche 25 novembre, dans l'émission Sept à Huit sur TF1, consacrée à l'affaire Daval. Les enquêteurs ont trouvé, en passant au crible l'ordinateur de Jonathann Daval, un document écrit une dizaine de jours après la mort d'Alexia. Dans ce fichier Word, le mari a consigné ce qu'il se serait passé le jour supposé de la disparition de la joggeuse, le samedi 28 octobre 2017. Une sorte de déroulé des faits, un déroulé factice puisque l'enquête a établi que le samedi matin Alexia Daval était déjà morte.

Jonathann Daval consigne en détail dans ce document, depuis l'heure du réveil, la chronologie de ce samedi matin, où selon sa première version, il se serait rendu compte de la disparition de son épouse et aurait commencé à la rechercher. Le couple aurait pris son petit déjeuner, aurait regardé une série, avant qu'Alexia ne parte courir. Jonathann de son côté aurait vaqué à diverses occupations avant de s'inquiéter de ne pas voir son épouse rentrer.

Ce scénario est celui que Jonathann va répéter aux gendarmes lorsqu'il signale la disparition d'Alexia. La suite, on la connait : le corps d'Alexia est retrouvé, Jonathann nie toute implication dans sa disparition, avant d'avouer quelques mois plus tard en janvier 2018 avoir tué la jeune femme, puis de se rétracter en accusant son beau-frère, avec la complicité de la belle-famille.

Jonathann Daval, toujours mis en examen pour le meurtre de son épouse, s'en tient pour l'instant à cette troisième version. Il doit être réentendu ce jeudi par le juge d'instruction chargé de l'affaire, avant d'être confronté le 7 décembre d'une part aux parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, et d'autre part à son beau frère Grégory Gay et à la soeur d'Alexia, Stéphanie Gay.