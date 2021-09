Un domaine du Var est condamné à près de 500.000 euros pour avoir défriché l'habitat des tortues d'Hermann

Ils avaient défriché plus de cinq hectares de la réserve naturelle de la Plaine des Maures en 2019, en pleine zone Natura 2000. Lourde condamnation pour le prestigieux domaine "Le Château de Berne" ce vendredi après-midi devant le tribunal de Draguignan. Pour avoir altéré l'habitat de la tortue d'Hermann, le domaine devra payer 100.000 euros d’amende. Il doit également s'acquitter de 375.700 euros de préjudice écologique - somme qui sera affectée à la protection de la tortue d’Hermann. L'ancien responsable du domaine écope lui de 65.000 euros d'amende.

Secteur rouge pour la protection des tortues

Le 27 février 2019, les agents de la réserve naturelle sont alertés par des fumées qui émanent du domaine viticole Clos de Maurin, qui appartient au Château de Berne. Les agents découvrent une tortue décédée et une autre en piteux état - elle sera euthanasiée. Un lézard vert occidental est mort. Selon la conservatrice de la réserve, ceux qui défrichaient la parcelle "ne pouvaient ignorer le niveau de protection renforcé". On est en secteur rouge pour la protection de ces tortues. Pour sa défense, le château a expliqué que la zone était en jachère depuis longtemps et qu'avant, il y avait des vignes et donc une activité agricole.

Lors du procès, l'accusation avait même demandé une peine de six mois de prison avec sursis contre l'ancien dirigeant du Domaine.