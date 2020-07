Un douanier soupçonné d'être à l'origine d'un trafic de drogue en Alsace

Six personnes ont été mises en examen et placées en détention en Alsace dans une affaire de trafic de stupéfiants. La marchandise provenait d'un douanier qui était censé la détruire.

Un douanier a été mis en examen et écroué en Alsace après le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants. Le réseau opérait depuis le début de l'année sur Strasbourg, Colmar et Mulhouse, indique la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace. Six personnes ont été mises en examen et placées en détention.

Toute l'enquête est partie d'un courrier envoyé aux policiers du Groupe de lutte contre l'économie souterraine (Gless) de la sûreté départementale de Mulhouse. S'y trouvaient des photos publiées sur les réseaux sociaux mettant en scène deux hommes posant devant une trentaine de kilos de résines de cannabis. Deux habitants de Sainte-Croix-en-Plaine et Mulhouse ont été identifiés. Les enquêteurs sont ensuite remontés jusqu'à un complice à Strasbourg, le grossiste présumé, interpellé lui aussi. Une quatrième puis une cinquième interpellations ont eu lieu à Munster et Colmar.

Un douanier aurait fourni la marchandise

Lors de l'audition des suspects, les policiers ont remonté la piste jusqu'à un douanier d'une quarantaine d'années soupçonné d'avoir alimenté le trafic. Originaire du sud de la France et toujours en activité, il était chargé de la destruction des saisies de cannabis. Sauf qu'il aurait acheminé de la marchandise jusqu'à Strasbourg. Les investigations se poursuivent pour voir si d'autres réseaux de trafiquants ont été alimentés, a indiqué la procureure de la République de Mulhouse.