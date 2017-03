Un douanier français arrêté pour contrebande de cigarettes entre la France et l'Andorre

Un douanier français a été arrêté ce lundi près du poste frontière franco-andorran du Pas-de-la-Case. Il est accusé d'avoir pratiqué de la contrebande de cigarettes et d'alcool entre la principauté et la France.

L'homme âgé d'une cinquantaine d'années est accusé d'avoir fait passer des cigarettes et de l'alcool en direction de la France. L'enquête menée par les autorités françaises et la police andorrane durait depuis plusieurs mois.

Le douanier a été arrêté ce lundi en flagrant délit sur le territoire français, non loin du nouveau poste frontière franco-andorran situé sur la commune de Porta. Selon la presse andorrane, il venait de terminer son service et dans son véhicule personnel, les forces de l'ordre auraient trouvé de la marchandise de contrebande, cigarettes et alcool destiné au marché français.

Le Pas-de-la-Case © Radio France - Sébastien Berriot

Présenté à un juge d'instruction à Perpignan, le douanier a été mis en examen et incarcéré. Trois autres personnes ont également été présentées au juge qui devrait maintenant organiser des confrontations pour tenter d'en savoir davantage.

L'enquête se poursuit aussi côté andorran, où la police a examiné les registres de deux commerces du Pas-de-la-Case, soupçonnés d'avoir fourni la marchandise de contrebande. Pas de précision pour le moment sur les quantités de cigarettes et d'alcool concernées par cette affaire.