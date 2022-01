Un dramatique incendie fait deux morts en plein cœur de Nîmes

Un incendie a éclaté dans la nuit de lundi à mardi, vers 4h30, dans un immeuble à Nîmes au n°28 de la rue Florian, entre l'avenue Jean Jaurès et l'avenue Georges Pompidou. Le feu a pris dans un appartement de trente mètres carrés. Il a rapidement été maîtrisé, grâce à l’engagement rapide et massif de moyens de secours : vingt sapeurs pompiers, cinq véhicules. Malheureusement, deux victimes décédées ont été extraites de l’appartement, deux hommes de 30 et 67 ans.

Sept autres personnes non blessées ont été évacuées de l’immeuble concerné durant l’intervention. La police nationale, la police municipale, une autorité municipale ainsi qu’une équipe d’EDF sont présentes sur les lieux du sinistre.

L’intervention est toujours en cours, les sapeurs pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours.