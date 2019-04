Un drame de la bêtise humaine devant la cour d'Assises de l'Hérault

Agde, France

Et aujourd'hui c'est une querelle d'automobiliste est jugée à compter de ce vendredi devant la cour d'assises de l'Hérault, un drame de la bêtise. En octobre 2016, un homme de 46 ans était mort frappé en pleine tête à coup de chaise. A l'origine du différent, pas d'alcool ou de drogue juste la bêtise humaine à cause d'une voiture mal garée.

Ce soir là Lugi Codazzi vient de fêter son anniversaire. Il s’apprête à rentrer chez lui mais dans le centre ville d'Agde, une voiture est arrêtée en pleine rue. Il klaxonne, s'impatiente, et sort à deux reprises pour demander au conducteur de bouger sa voiture. Ce dernier finit par dégager le passage. Lugi Codazzi redémarre, mais en passant devant un groupe qui discute dans la rue, il reçoit le contenu d'un verre sur son pare brise, et des coups de pieds dans la carrosserie.

Quelques minutes plus tard, il revient à pied, armé d'un rouleau à pâtisserie. Tout le monde prend la fuite sauf un homme, Roberto Creygolles, 24 ans qui attrape une chaise sur la terrasse d'un bar et la jette violemment sur Luggi. Ce dernier touché en pleine d'être s'écroule au sol. L'agresseur lui assène ensuite des coups de pieds alors qu'il a manifestement déjà perdu connaissance. Personne ne viendra lui porter secours. Lugi Codazzi meurt 4 jours plus tard à l'hôpital. Une scène que personne ne peut contester aujourd'hui, tout a été filmé par la vidéo surveillance.

L'auteur des coups, Roberto Creygolles s'est rendu de lui même le lendemain à la gendarmerie expliquant avoir agi par instinct sans pouvoir se contrôler. Il exprime des regrets et reconnait aussi que la victime avait toutes les raisons de s'agacer lorsqu'il était bloqué dans la rue.

Il est aujourd'hui poursuivi pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le procès doit durer deux jours, verdict ce lundi soir.