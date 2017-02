Un drame de la route au tribunal de Pau. Un jeune chauffard a détruit la vie de toute une famille

Le 12 avril 2015 à Saint Castin, Baptiste 19 ans a perdu le contrôle de la voiture qu'il avait "améliorée". Il conduisait trop vite et il a fauché Aurélio qui désherbait devant chez lui. Aurélio est gravement handicapée depuis et sa famille est venue dire sa douleur à l'audience

Un accident de la route peut détruire la vie de toute une famille. Celle d'un homme, renversé par une voiture le 12 avril 2015 à Saint Castin près de Morlaas. Aujourd'hui Aurélio ne peut plus rien faire de sa vie. C'est la douloureuse histoire jugée hier devant le tribunal correctionnel de Pau. Le conducteur qui a percuté cet homme, Baptiste 21 ans (19 ans le jours de l'accident), a été condamné à 2 ans de prison avec sursis.

Une vieille Renault 11 trafiquée

Baptiste roulait beaucoup trop vite cet fin d'après midi là. Il a son permis depuis un peu plus d'un an. Il a perdu patience derrière une voiture qui roulait à 50 km/h. Il l'a dépassé et, à cause de la vitesse, il a perdu le contrôle de sa voiture. Il a percuté une voiture qui venait en face, et il a fauché Aurélio, 58 ans, qui était en train de désherber devant chez lui.

Un accusé en pleurs à l'audience

Baptiste a beaucoup pleuré pendant son procès, en tentant de ne pas trop le montrer à la famille d'Aurélio, présente dans la salle. Il a raconté qu'il a monté un moteur turbo sur cette vieille Renault 11. Il avait mis des sièges baquets. Il est passionné par la mécanique. "C'est triste d'attendre d'avoir un tel résultat pour devenir raisonnable" dit il au juge. Il reconnait qu'avant l'accident, il roulait vite. La route était un terrain de jeu. Pendant la plaidoirie de son avocat Maitre Florent Bourdallé qui raconte sa peine et son traumatisme, il craque.

"A part faire un peu de coloriage, il ne fait plus rien de sa journée"

Le procès est devenu encore plus douloureux quand Christina, la femme d'Aurélio a pris la parole que lui a donnée le président. Aurélio, s'est remis de ses nombreuses fractures sur tous le corps. Mais les deux mois de comas l'ont laissé très diminué, physiquement et mentalement. Il marche très peu. Il a perdu la mémoire, et a besoin d'aide la nuit et le jour. Il était artisan chef d'entreprise. Il a dû tout arrêter. Il vit aujourd'hui avec une indemnité de 23 euros par jour.

Il a perdu son statut d'homme, de chef d'entreprise. Aujourd'hui se sont ses petis enfants qui prennent soin de lui. C'est difficile d'envisager un avenir. Je n'y arrive pas. C'est mon mari. Je fais tout pour lui, par amour pour la personne que j'ai connu. Mais c'est plus du tout la même personne. Aujourd'hui je suis sur la colère. Je ne veut pas du mal à ce jeune. Il est marqué. Ça pourrait être mon fils. J'aurais eu de la peine mais je suis trop dans la colère. Ma vie est trop chamboulée pour que que j'ai de la compassion pour lui. — La femme d'Aurélio la victime

En plus de sa peine de deux ans de prison avec sursis le jeune conducteur ne pourra pas passer son permis pendant 4 ans. Après l'audience, le fils d'Aurélio est allé parler à Baptiste toujours en larmes. Christina, elle, n'a pas pu.