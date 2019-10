Un drame familial à Eygalières

Un homme de 65 ans, gardien dans une oliveraie d'Eygalières (Bouches-du-Rhône), a abattu lundi matin sa fillette de 8 ans et sa compagne de 41 ans avant de se suicider. Selon le procureur de Tarascon, il a laissé une lettre pour expliquer son geste.

Eygalières, France

L'émotion à Eygalières après un drame familial. Ce lundi matin un homme de 65 ans qui travaillait comme homme à tout faire dans une oliveraie de la commune a abattu sa fillette de 8 ans et sa compagne âgée de 41 ans. Toutes les deux ont été abattues dans leur sommeil avec deux armes à feu différentes. Selon le procureur de Tarascon, après avoir tué sa fille et sa compagne, il a écrit un courrier pour expliquer son geste et appelé un voisin avant de se suicider.

Le sexagénaire n'était à priori pas connu pour des faits de violences

La brigade de recherches de gendarmerie de Salon-de-Provence est saisie de l'enquête ouverte pour homicides volontaires et recherche des causes de la mort. Les habitants de ce tranquille village touristique de 1.800 habitants évoquent un homme très discret, "qui n'avait aucune histoire". Une cellule psychologique est mise en place à l'école primaire de la commune où était scolarisée, en CE2, la fillette abattue.