Drôme : un homme de 32 ans retrouvé mort au domicile de son père à Montélimar

Un homme est mort à Montélimar, dans la Drôme, dans la nuit de mardi à mercredi. Il présentait une plaie au thorax. Son père de 74 ans, légèrement blessé, a été retrouvé également sur place. Choqué, il a été hospitalisé et placé en garde à vue.

Le fils de 34 ans a été poignardé et est mort dans la nuit.

Au milieu de la nuit, vers 4h45 du matin, pompiers et policiers sont appelés sur la route de Sauzet, à Montélimar, dans la Drôme. Dans ce mobil home isolé, ils trouvent deux hommes, un fils et son père, c'est lui qui a appelé à l'aide. à leur arrivée, les secours trouvent le fils de 32 ans, mort, blessé à la poitrine par plusieurs coups, portés semble-t-il, à l'arme blanche. Le père de 74 ans est bouleversé et légèrement blessé au doigt. Son état a nécessité son hospitalisation.

Pour les besoins de l'enquête, le père a été placé en garde à vue, mais, à ce stade des investigations, la piste du suicide est privilégiée. D'après le procureur de la République de la Drôme, le fait qu'il y ait plusieurs coups dans le thorax de la victime n'est "pas incompatible avec un suicide".

L'homme de 32 ans rendait visite à son père. Il était lui-même père de famille, mais ne résidait pas dans ce mobil home. Un magistrat du parquet s'est rendu sur les lieux dans la nuit. Le corps du jeune homme doit être autopsié dans la journée.

Le Parquet de la Drôme n'exclut pour autant aucune hypothèse et maintient l'ouverture d'une enquête en flagrance pour meurtre, en attendant les résultats de l'autopsie.