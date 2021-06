Un Drômois devant le tribunal de Valence pour des fouilles archéologiques illégales

Grégory Henrich (à droite) et son avocat Maitre Laurent Gintz devant le tribunal de Valence

"Chasseur de trésors" pour les uns, "pilleur" pour les autres. Grégory Henrich, habitant de Vercoiran (Drôme) dans les Baronnies, était mardi 1er juin devant le tribunal correctionnel de Valence, soupçonné notamment de "fouilles archéologiques sans autorisation" et de "vol d'une découverte archéologique". Ce youtubeur de 40 ans est passionné par la recherche d'objets enfouis sous terre. Dans ses vidéos sur Youtube, il se met en scène, détecteur de métaux à la main, en train de sonder des champs de lavandes et autres terrains autour de chez lui. Parfois, il tombe sur des objets avec une valeur historique, par exemple une pièce de monnaie ancienne.

Interdiction de fouiller sans autorisation

C'est justement ce que lui reproche la justice. Selon l'article L 542-1 du Code du patrimoine "nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l’archéologie, sans avoir au préalable, obtenu une autorisation administrative." Une infraction punie de 7 500 euros d'amende. Les Directions régionales des affaires culturelles (Drac) d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont donc poursuivi en justice Grégory Henrich. Au cours de l'enquête 47 "biens culturels et archéologiques" ont été saisi à son domicile.

"Il ne recherche pas d'objets historiques"

Mais le youtubeur se défend : "Je n'ai pas dans l'idée d'aller chercher un objet historique, explique-t-il. Peu importe que l'objet ait un an, deux ans, 10 ans ou 200 ans. Tout ce qui m'importe c'est de m'éclater et d'avoir cette petite part de rêve qui arrive quand je découvre quelque chose." "Mon client fait de la détection de métal, tout simplement. Mais il ne recherche pas d'objets historiques ou archéologiques", abonde Maître Laurent Gintz, avocat de Grégory Henrich. Ces arguments sont inaudibles pour les Drac qui ont engagé la procédure judiciaire. "Je doute que cet homme cherche des bijoux de famille et fasse des découvertes au hasard", répond l'avocat des deux Drac Maître Philippe Magnan.

Après une courte audience au tribunal, l'examen de l'affaire a été repoussé, une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été déposée par l'avocat de la défense. Il conteste l'article L542 du Code du patrimoine, trop flou selon lui. Cette QPC sera transmise à la Cour de cassation qui décidera ensuite de la soumettre, ou pas, au Conseil constitutionnel. Une procédure qui prendra plusieurs mois.