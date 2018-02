Une vengeance. C'est ce qui est à l'origine d'une soirée apocalyptique à Jonquières au sud d'Orange. Un Drômois et un Vauclusien ont avoué être les auteurs de l'incendie qui a provoqué l'explosion de milliers de bonbonnes de gaz le soir du 17 février 2017.

Les deux hommes âgés de 20 et 24 ans et originaires de Pierrelatte et Bollène sont déjà mis en cause pour une série d'incendies volontaires, de vols et d'actes de malveillance. Interpellés en novembre dernier, ils évoquent alors spontanément l'affaire de Jonquières. Interrogés à nouveau en début de semaine, ils ont reconnu les faits.

Un bombardement de bonbonnes de gaz

Le 17 février au soir, l'un faisait le guet tandis que l'autre mettait le feu à la cabine d'un camion stationné dans l'entreprise de transport Sotrimo. Le feu s'était ensuite propagé à la remorque et à la cargaison de bonbonnes de gaz. Outre les détonations entendues à dix kilomètres à la ronde, des bouteilles avaient été projetées à plusieurs centaines de mètres du site, un véritable "bombardement" qui avait affolé les riverains.

Licencié pour faute quelques mois plus tôt

Les deux incendiaires eux étaient restés à proximité pour "regarder le spectacle". Pourquoi cet incendie criminel ? Le Drômois avait travaillé pour Sotrimo et il n'avait pas digéré son licenciement pour faute.

Les deux hommes ont été mis en examen et l'affaire de Jonquières a été jointe au dossier drômois. Ils seront donc jugés dans la Drôme pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés.