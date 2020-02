Un Drômois mis en examen pour avoir dégradé trois radars autour de Montélimar

Cet homme de 38 ans est suspecté d'avoir brûlé le radar de la Coucourde et dégradé les radars de Savasse et de Montélimar dans la nuit du 14 au 15 janvier 2019. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en fin de semaine dernière.

La Bégude-de-Mazenc, France

Les gendarmes auront mis plus d'un an pour aboutir mais ils ont identifié l'auteur présumé d'une série de dégradations sur des radars commise dans la nuit du 14 au 15 janvier 2019. Le mouvement des gilets jaunes est alors très actif. Cette nuit-là, le radar de la Coucourde est incendié par un cocktail molotov et ceux de Savasse et Montélimar sont dégradés.

Le suspect a été interpellé jeudi 6 février. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui habite le secteur, à la Bégude-de-Mazenc. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction en charge de l'affaire.

Cette arrestation sonne comme un avertissement dans le contexte actuel où les radars tourelles sont dégradés au fur et à mesure de leur installation. Pour la Drôme, c'est déjà le cas à Etoile-sur-Rhône, à Crest ou encore à la Coucourde. Pour ce type de destruction de matériel appartenant à l'état, la peine peut -théoriquement- aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.