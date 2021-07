Un drone pour localiser des jeunes en difficulté lors d'une sortie en canoë sur la Marne

L'aventure s'est bien terminée pour ce groupe de 11 jeunes, partis faire du canoë-kayak, ce mardi 27 juillet, du côté de Mairy-sur-Marne, au sud de Châlons-en-Champagne. En difficulté , surpris par la crue, ils ont sollicité les secours. Les gendarmes ont été alertés. Un centre opérationnel a été ouvert et une vingtaine de sapeurs-pompiers, dont des plongeurs ont été déployés sur place. A l'aide d'un drone, ils ont pu rapidement localiser le groupe et venir en aide aux jeunes kayakistes. Tout s'est bien terminé.

Un drone pour une vue d'ensemble

L'usage du drone est particulièrement efficace. Et de plus en plus fréquent, l'outil se révèle bien pratique pour une vue d'ensemble et donc la reconnaissance d'un site. Y compris dans le cadre de recherche de personnes. Le SDIS dispose de deux drones, dont l'un est équipé d'une caméra thermique.