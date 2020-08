Un drone pour surveiller les baignades en rivières dans le Doubs

Difficile de résister à l'appel de la rivière lorsqu'il fait des températures caniculaires et pourtant les gendarmes du Doubs se sont rendus ce week-end au pied du barrage de Roche-lez-Beaupré pour alerter les baigneurs sur les risques de noyade et les faire sortir de l'eau si besoin. Pour que le message soit encore plus percutant, les gendarmes ont utilisé un drone. L'appareil piloté à distance à l'aide d'une caméra permet de franchir les cours d'eau et d'aller au plus près des baigneurs. Une fois arrivé au dessus des personnes le drone diffuse un message sonore sans équivoque : " gendarmerie nationale en vertu d'un arrêté municipal la baignade est interdite merci de bien vouloir sortir de l'eau et rejoindre la berge rapidement ".

Le message sonore délivré par le drone des gendarmes aux baigneurs Copier

Patauger OUI nager NON !

Le site du barrage de Roche-lez-Beaupré n'a pas été choisi au hasard. C'est sur ce barrage très prisé des habitants du secteur qu'un jeune de 27 ans pourtant réputé bon nageur a perdu la vie le 31 Juillet. "Le problème sur ce type de rivière très attrayante" explique le maire de Roche-lez-Beaupré Jacques Krieger, "c'est que les gens ne voient pas le danger. Il y a le courant, les trous d'eau , les algues aussi dans lesquelles un enfants peuvent s'emmêler les pieds et paniquer". La démarche des gendarmes n'est pas forcément de sanctionner mais de rappeler dans un premier temps que la baignade est interdite en dehors des plages surveillées et dans un deuxième temps d'expliquer les risques liés à la baignade en milieu naturel. Pour le capitaine Guinebert de la compagnie de gendarmerie de Besançon le message n'est pas d'interdire catégoriquement de s'approcher des rivières, le message serait plutôt de leur dire : "OUI vous vous pouvez patauger au bord avec les enfants mais NON il ne faut pas se baigner ni plonger car c'est trop dangereux".