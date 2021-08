Un drone transportant lames de scies et matériel à chicha s'écrase dans la maison d'arrêt de Nîmes.

Du matériel à chicha, des câbles de téléphone et des lames de scies à métaux : voilà ce que transportait le drone avant de s'écraser et de répandre sa cargaison dans l'une des cours de la maison d'arrêt de Nîmes. Cette découverte, une première dans l'enceinte du bâtiment, a été faite il y a huit jours.

Selon le syndicat Ufap-Unsa justice, il s'agirait d'un drone plutôt onéreux, puissant et capable de transporter des objets lourds. Quant au matériel transporté, il est interdit au sein de la prison. Une enquête interne et judiciaire a été ouverte pour identifier le pilote du drone et les éventuels bénéficiaires au sein de la prison.

Dans un communiqué, le syndicat s'inquiète particulièrement des lames de scie à métaux de petite taille :

Elles sont faciles à cacher et permettent de scier un peu tout ce que l’on veut pourvu qu’on y mette le temps. Et le temps, ce n’est pas ce qui manque à nos pensionnaires. Syndicat Ufap-Unsa Justice

Un trafic clandestin courant selon les syndicats

Même si c'est la première fois qu'un drone est intercepté à la prison de Nîmes, les transactions illégales y sont fréquentes, selon le Syndicat Pénitentiaire Force Ouvrière, que ce soit au parloir ou grâce à des projectiles lancés au dessus des murs d'enceinte. Au début de l'été, deux couteaux en céramique, indétectables aux portiques, et trois tournevis ont été découverts dans des cellules de détenus.

Face à cet évènement, l’Ufap-Unsa demande "une fouille du bâtiment hommes afin de sécuriser un maximum la maison d’arrêt". Le personnel de la prison de Nîmes redoute une recrudescence de tension dans l'établissement le plus surchargé de France. La maison d'arrêt de Nîmes à un taux de surpopulation approchant les 190%.