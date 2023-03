Un éboueur de Nontron meurt après un accident avec un camion de ramassage des déchets en Dordogne

L'accident s'est produit vers 8h ce jeudi matin au lieu dit Biras à Bourdeilles. D'après le maire de Bourdeilles, le camion a mordu le bord de la chaussée et s'est renversé. L'homme de 37 ans était passager, il a été éjecté en dehors du véhicule. À l'arrivée des pompiers, toujours selon Nicolas Dussutour, la victime était en arrêt cardiaque, elle n'a pas pu être réanimée. Le chauffeur du camion, blessé, a été transporté à l'hôpital de Périgueux, mais ses jours ne sont pas en danger.

Une cellule psychologique mise en place

L'accident s'est produit pendant une tournée, selon la présidente du SMECTOM de Nontron, Marilyne Forgeneuf et le camion a fait plusieurs tonneaux. "On est tous très choqués" réagit la présidente du SMECTOM, cet homme de 37 ans "très aimé de ses collègues", était père de trois enfants en bas âge et venait d'être titularisé au début du mois après des contrats de remplacements.

Une cellule psychologique va être mise en place au sein du syndicat mixte. Les employés sont tous réunis ce jeudi midi au SMECTOM. La présidente du syndicat mixte souhaite permettre à tous les salariés de se rendre aux obsèques.

Une enquête confiée à l'EDSR

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé, elle est confiée à l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière. Le parquet de Périgueux a également demandé des analyses toxicologiques sur le chauffeur du camion et une autopsie du corps de la victime qui sera pratiquée à l'Institut médico-légal de Bordeaux.