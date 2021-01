Un éboueur se fait renverser par une voiture à Toulouse, son pronostic vital est engagé

Il est environ 5h15 ce vendredi matin quartier des Izards à Toulouse lorsqu'un éboueur, en pleine tournée de ramassage des ordures, se fait renverser par un véhicule roulant à une allure normale selon la police. Et c'est en traversant la rue pour venir chercher une poubelle que l'agent se fait percuter.

La victime est un homme de 40 ans, sévèrement touché et immédiatement transporté à l'hôpital Purpan à Toulouse. Son pronostic vital est engagé.

Le conducteur du véhicule qui l'a renversé a 52 ans. Il a été contrôlé négatif aux stupéfiants et aux drogues et est actuellement entendu dans les locaux de la police. On ne connaît pas encore précisément les circonstances du drame.

Une enquête est ouverte et menée par la brigade des accidents et des délits routiers à Toulouse.