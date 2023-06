Un éboulement coupe la route entre la Colle-sur-Loup et Roquefort-les-Pins

On ignore encore l'ampleur de l'éboulement mais il est suffisamment important pour couper la RD 6 dans les deux sens ce jeudi entre La Colle-sur-Loup et Roquefort-les-Pins. Les rochers sont tombés sur la route vers 14h30, 500 mètres après l'intersection entre la RD 6 et la RD 7.

Très rapidement les services de l'État ont mis en place une déviation via Châteauneuf-Grasse et précisent qu'elle reste en vigueur pour une durée indéterminée.