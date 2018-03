La route départementale 1091 reliant Grenoble à Briançon est bloquée depuis samedi après-midi à hauteur de La Grave (Hautes-Alpes). Un éboulement rocheux a dévalé le flanc de montagne, tuant une vingtaine de brebis et blessant un automobiliste. Le hameau du Fréaux a été évacué.

La Grave, France

Des blocs de pierre allant jusqu'à un mètre cube ont dévalé le flanc de montagne avant de s'écraser sur le hameau des Fréaux situé sur la route de La Grave dans les Hautes-Alpes. Les roches ont touché une bergerie tuant un cinquième du cheptel, soit une vingtaine de brebis. Ils ont également atteint deux habitations, l'une d'elle occupée, avant de finir leur course sur la chaussée, et deux voitures. Parmi les automobilistes, une personne légèrement blessée à l'épaule, les deux autres choquées mais indemnes.

Les habitants du hameau des Fréaux évacués et relogés

Les habitants du hameau des Fréaux ont été évacués, six personnes ont été relogées. Une expertise géologique doit maintenant avoir lieu. En attendant, l'accès au col du Lautaret depuis l'Isère est donc coupé, jusqu'à au moins dimanche soir. Pour rejoindre Briançon depuis Grenoble, un itinéraire de déviation a été tracé. Les autorités conseillent d'emprunter la Route Nationale 85 via La Mure et Gap.

Un éboulement trois ans après la fermeture du tunnel du Chambon

Cet incident survient presque trois ans jours pour jour après la fermeture du Chambon sur cette même route. Devant un risque imminent d'effondrement d'une partie de la montagne, cette même route avait été bloquée. Le tunnel du Chambon a définitivement rouvert en décembre dernier après plusieurs mois de travaux.