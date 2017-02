Un écobuage interdit coûte 16.165 € à un éleveur de Lescun

L'éleveur de 62 ans est condamné par le tribunal correctionnel de Pau à 4 mois de prison avec sursis et 16.165 euros de dommages et intérêts. L'homme dit qu'il voulait protéger sa maison.

Le tribunal correctionnel de Pau a jugé un éleveur de Lescun ce lundi après-midi. Le 27 décembre 2015 en Vallée d'Aspe, Jean-François Nouqueret a fait un écobuage ni déclaré ni maîtrisé, une trentaine d'hectares de bois avaient été détruits. L'homme de 62 ans a toujours dit qu'il voulait protéger sa maison. Un arrêté préfectoral interdisait les écobuages ce jour-là.

Lourde sanction

Le tribunal reconnait coupable l'éleveur de destruction involontaire par incendie. En plus des quatre mois de prison avec sursis Jean-François Nouqueret est condamné à payer 16.165 euros de dommages et intérêts à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. C'est cette peine de prison qui avait été requise par le parquet.

L'éleveur va faire appel

Présent cet après-midi à l'audience Jean-François Nouqueret s'est dit surpris par cette décision "je pensais quand même que ma bonne foi aurait été entendue par le tribunal, je suis un peu déçu. J'ai expliqué je ne suis pas un pyromane qui met le feu la nuit, qui se cache et qu'on ne retrouve jamais. Au contraire, les pyromanes les vrais continuent à courir".

Je ne suis pas un pyromane qui se cache et qu'on ne trouve jamais — Jean-François Nouqueret

L'éleveur de Lescun a toujours expliqué avoir fait un contre-feu pour protéger sa maison "on a regardé si le feu était bien éteint, on a mangé en terrasse, et puis je suis parti m'occuper des animaux dans la bergerie, je suis ressorti et j'ai vu qu'il y avait un gyrophare des pompiers, un coup de vent a relancé le feu. Avec ma famille on est allé prêter main forte aux pompiers jusqu'à 22 heures, tout était éteint quand ils sont partis et puis vers 3 heures du matin il y a eu une forte rafale de vent qui a relancé le feu".

Jean-François Nouqueret a l'intention de faire appel de ce jugement.

